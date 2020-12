De Tommaso sfiora il successo al Rally Valli Ossolane: Caffoni la spunta per 2″

Due secondi e un decimo: è un distacco ridottissimo quello che non ha permesso a Damiano De Tommaso di vincere per la prima volta il Rally Valli Ossolane disputato tra sabato e domenica sulle strade piemontesi. Il pilota di Ispra è andato vicinissimo al successo ma non è riuscito a battere Davide Caffoni che con questa edizione porta a cinque il computo dei trionfi in questa competizione longeva e amatissima.

Quello tra Caffoni e De Tommaso è stato un duello davvero sul filo dei decimi: entrambi i contendenti hanno spremuto le rispettive Skoda Fabia R5 (Mauro Grossi e Max Bizzocchi i due navigatori) facendo segnare tempi decisamente inferiori rispetto a tutti gli altri concorrenti, e il campo partenti non era certo di second’ordine. Caffoni ha vinto la prova d’esordio al sabato, il varesino ha replicato con quella di apertura della domenica ma la vera differenza è arrivata nella PS3, il primo passaggio in val Cannobina dove il driver piemontese ha potuto sfruttare la maggiore esperienza su quei tratti, affrontati invece per la prima volta assoluta in gara da Damiano (foto Alberto Caldani).

De Tommaso, fresco vincitore della International Rally Cup, si è quindi trovato sotto di 4″7 al termine della Canobbina 1, ha centrato un altro successo parziale sulla Crodo-Mozzio 3 senza però sopravanzare il rivale in classifica: nell’ultima speciale i due contendenti hanno fatto segnare lo stesso, identico tempo (9’31″6) e così Caffoni-Grossi e il team Balbosca hanno potuto festeggiare il successo per 2″1 sulla Fabia messa a punto dalla DP Autosport.

Alle spalle dei due grandi protagonisti (e a debita distanza in termini di tempo) è stata serrata anche la lotta per completare il podio, un onore toccato al novarese Mattia Pizio schierato con Davide Cecchetto sulla Fabia R5 di casa PA Racing. Pizio ha completato il Valli Ossolane con 36″6 di ritardo dal vincitore ma con quasi 5″ di vantaggio su Margaroli-Dresti che hanno bruciato per nove decimi Pinzano-Zegna. Settimo alle spalle di Bruni il quotato svizzero Burri, sulla prima vettura non Skoda, ovvero la Volkswagen Polo R5.

Tra gli altri varesini classificati, 14° posto per il lavenese Filippo Pensotti (al rientro dopo oltre un anno e mezzo) con Lele Falzone sulla Fabia della SMD Racing mentre il papà di Damiano De Tommaso, Cosimo, ha chiuso 41° sulla Renault Clio A7 navigata da Federica Zanoli, quarti di classe. A proposito delle altre categorie, secondo posto per Maci-Canazza (Clio) in N3, terzo per Matteo e Rebecca Fortunato (Peugeot 106) in N2.