Delpini: “Natale viene anche quest’anno per cambiare il nostro modo di vivere”

«Quest’anno nemmeno le famiglie potranno radunarsi insieme per celebrare il Natale e allora potrebbe venire la tentazione di rimandare questo giorno. Invece no, Natale viene anche quest’anno il 25 dicembre perché Gesù non ha aspettato che il mondo fosse a posto per nascere. Per noi cristiani Natale non è la festa per godere delle cose, ma per cambiare il nostro modo di vivere. Per questo vi faccio gli auguri anche quest’anno».

Lo ha detto questa sera l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, agli ospiti e volontari del Refettorio Ambrosiano, durante la sua visita alla mensa solidale di piazza Greco gestita dalla Caritas Ambrosiana.

Dopo il saluto agli ospiti che stavano terminando la cena, l’Arcivescovo si è trattenuto a parlare con alcuni di loro, ha ringraziato i volontari e prima di andarsene ha invocato la benedizione di Dio.