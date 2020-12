Ecco il “derby del Ticino”, la Pro Patria vuole vincere a Novara

Domani – domenica 20 dicembre, fischio d’inizio ore 15.00 – la Pro Patria è attesa per il “derby del Ticino” a Novara. Alla partita, sentitissima da entrambe le tifoserie, i tigrotti arrivano forti della vittoria di domenica scorsa contro il Lecco, anch’esso incrocio caldo che ha risollevato il morale in casa biancoblu.

Dall’altra parte del fiume, il Novara non sta passando un gran periodo: agli azzurri la vittoria manca da quasi due mesi e galleggiano poco al di sopra della zona retrocessione, nonostante una rosa di livello. È stato tra l’altro da poco richiamato l’allenatore di inizio stagione, Simone Banchieri in sostituzione di Michele Marcolini che non è riuscito a risollevare i suoi.

Mister Javorcic invita dunque all’attenzione: «È una squadra di qualità, stanno passando un momento delicato e mi aspetto una reazione. Ci aspetta una partita di non facile lettura, dovremo essere completi dal punto di vista tattico-strategico ma anche a livello emotivo. Rimane un match bello da vivere. All’interno dei 90’ ci sono episodi che influenzano, dovremo essere lucidi e consapevoli delle difficoltà così come dell’opportunità che ci offriranno».

«Il ritorno di Banchieri – prosegue Javorcic – ci mette in condizione di conoscere un po’ di più l’avversario visti gli incroci della scorsa stagione. Sarà una partita che si giocherà su un grande equilibrio. La loro rimane una situazione particolare perché un allenatore che rientra non segna un cambio netto, conosce l’ambiente. Ogni situazione fa storia a sé, però è chiaro che mi aspetto una reazione emotiva da parte dei giocatori. Speriamo di finire bene quest’anno e di riuscire a fare meglio l’anno prossimo, ringrazio la piazza per essere riuscito a creare un rapporto di qualità. Vado fiero di tutto ciò, percepisco l’affetto e cercherò di fare sempre il meglio per la Pro Patria».

