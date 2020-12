Dicembre di lavori e allegria nella scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga

Bimbi all’opera per creare la “Magia del natale”.

Succede alla scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga di Calcinate a Varese.



I piccoli alunni hanno lavorato con colla, colori, carta e cartone sperimentando e creando gli addobbi e altri oggetti speciali dedicati alla festa.

Conditi con canti, balli e filastrocche, i bambini hanno vissuto insieme questo strano dicembre in un clima di gioia e di condivisione, di rispetto ma anche di attesa di una felicità da scoprire.

Le maestre hanno dato spazio all’ingenuità e alla dolcezza dei piccoli studenti che attendono l’arrivo del fantastico omone vestito di rosso che in una sola notte porta doni a tutti.

«Natale quest’ anno più che mai per i nostri bimbi è spensieratezza, è la bellezza di sentirsi coccolati e apprezzati, è un’ atmosfera speciale. La sentite? – commentano le maestre – A voi la inviamo con un click su una fantastica tastiera che raggiunge i vostri cellulari e vi permette di dire anche in quest’anno per niente speciale: che bello è Natale!!