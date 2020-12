Disegniamo l’arte: il contest natalizio dei musei lombardi

A partire da oggi, lunedì 21 dicembre, torna Disegniamo l’arte, il tradizionale appuntamento di Abbonamento Musei pensato per i più piccoli affinché, durante questo periodo di festività, insieme alle loro famiglie possano passare qualche ora di spensieratezza e insieme scoprire i musei del territorio.

Anche questa edizione si svolge online: ai giovani partecipanti è richiesto di disegnare le opere, gli spazi e le architetture lasciandosi ispirare dalle immagini che verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Abbonamento Musei, reinterpretando le bellezze del patrimonio culturale e artistico di Lombardia e Valle d’Aosta secondo la loro fantasia.

Per partecipare c’è tempo fino al 31 dicembre, basta postare le proprie opere su Facebook, taggando Abbonamento Musei e usando l’hashtag #disegniamolarte. Sarà possibile votare il proprio disegno preferito con un like fino a mezzanotte del primo gennaio e il giorno successivo verranno annunciati i vincitori.

In palio per i primi due classificati un set da disegno. Tutte le opere inviate verranno raccolte in una gallery.

Oltre 100 musei in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta hanno aderito all’iniziativa proponendo dipinti e opere d’arte di ogni genere, attraverso cui poter incuriosire e stimolare la creatività dei bambini. Tante le idee in Lombardia: da Milano con Castello Sforzesco, Museo Diocesano e Gasc – Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei che presenta una versione da reinterpretare dell’Adorazione dei Magi di Luigi Martinotti in smalto, al lago di Como con Museo della Seta e Villa Bernasconi sino al Sistema Museale dell’Ateneo di Pavia e al Museo Archeologico di Platina (Cremona), che trasforma in disegno una scultura di Iside Fortuna, tutta da colorare.

E nel Varesotto c’è il Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Chiunque può partecipare: per 10 giorni, dal 21 al 31 dicembre 2020 basta scegliere, disegnare e colorare una delle oltre 50 opere o disegni caricati sulla pagina Facebook di Abbonamento Musei nell’album di Disegniamo l’Arte.

Ogni disegno può essere quindi fotografato o scannerizzato e pubblicato su Facebook, taggando @Abbonamentomuseilombardia e usando l’hashtag #disegniamolarte.

C’è tempo fino al 31 dicembre.

Fino alla mezzanotte del 1 gennaio amici, “fan” o parenti potranno votare i disegni preferiti mettendo un like

il 2 gennaio i primi due disegni che avranno ottenuto più like vinceranno un set da disegno.