“Diventa uno scappato di casa”, il Parallelo di Castellanza lancia una raccolta fondi

Sta già volando il crowdfunding de Il Parallelo, lavoratorio di artigianato, recupero e di creatività che dà lavoro a 10 persone tra cui 4 richiedenti asilo perfettamente inseriti nello staff.

«Nel 2019 abbiamo sconfitto il virus dell’intolleranza, abbiamo costruito un nuovo modello di impresa sociale virtuosa. Il 2020 doveva essere l’anno del rilancio – spiega Andrea, socio di questa preziosa realtà che ha ridato vita ad un immobile confiscato alla mafia – è in parte lo è stato. Non ci siamo arresi e siamo andati avanti a creare, coinvolgendo nuove persone, perchè crediamo che è dalla crisi che possono uscire le idee migliori. Non possiamo però dire che il lockdown non ci abbia messo in difficoltà: per quasi tre mesi siamo rimasti chiusi, ci ha messo in ginocchio abbiamo perso fatturato, non abbiamo potuto fornire servizi e anche i rapporti con i fornitori si sono fermati. Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi, in modo da recuperare questi costi e ripartire con ancora maggiore entusiasmo».

L’obiettivo minimo preposto è di 5mila euro e in pochi giorni la cifra è stata quasi raggiunta: «Chi aderisce al crowdfunding diventa uno “scappato di casa” con tanto di riconoscimento – spiega Andrea – perchè aderisce a un progetto che più persone sostengono più cresce e crea valore aiutando chi è più fragile nell’inserimento lavorativo. E’ possibile farlo anche vendo a trovarci nel laboratorio e sostenendo i nostri prodotti»

QUI PER IL CROWDFUNDING