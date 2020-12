Il dono dei Carabinieri di Somma Lombardo alle suore della Riparazione

Anche in una giornata particolarmente difficile come oggi, venerdì 4 dicembre, con un clima che ha causato molti disagi anche negli spostamenti stradali, i soci dell’Anc-Associazione nazionale Carabinieri Sezione di Somma Lombardo hanno voluto essere vicini alla comunità ed alle persone più fragili in stato di disagio.

Su indicazione di Carlo Massironi, impegnato in varie iniziative filantropiche e del Terzo settore oltre che Past governatore distrettuale del Lions Clubs International, i soci del sodalizio sommese hanno voluto essere vicini all’Istituto Addolorata Suore della Riparazione di Varese che da tanti anni assiste con pasti serali un rilevante numero di persone.

Il Past presidente dell’Anc di Somma Lombardo, Alberto Marino, con il socio Claudio Scardone, accompagnati da Carlo Massironi, hanno consegnato presso l’Istituto di via Bernardino Luini un consistente carico di derrate alimentari fornite da generosi donatori di Somma Lombardo e del Varesotto.

La Madre superiora suor Roberta Badari e le altre sette consorelle hanno ringraziato per la donazione, molto utile per contribuire alla preparazione quotidiana di pasti serali per un numero di persone assistite variabili da 300 a 400.

L’iniziativa odierna si inquadra tra le tante attività che l’Associazione Nazionale Carabinieri svolge come missione istituzionale.

L’Associazione sommese, presieduta attualmente da Domenico Rossi, annovera circa 70 soci ed è una delle più storiche d’Italia essendo stata fondata nel 1934. E’ convenzionata con i Comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione per vari servizi: collaborazione con Polizia locale, Servizi sociali comunali e medici di base. Inoltre svolge attività di sicurezza stradale vicino alle scuole, presenza nei mercati settimanali, presenza nelle manifestazioni ed eventi presso il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo. Le attività culturali e sociali ed i rapporti con Istituzioni ed autorità completano le finalità dell’associazione.