EquoTube: i cofanetti regalo per un turismo sostenibile

Al giorno d’oggi, in un modo sempre più attento alla sostenibilità, anche il turismo può e deve fare la sua parte. Per questo motivo si è decisamente ampliata la domanda di soluzioni turistiche sostenibili.

Il viaggio rappresenta senza dubbio una delle esperienze più belle che una persona possa vivere: il viaggio regala emozioni, ricordi e consapevolezze. Eppure c’è di più: un viaggio può anche diventare sostenibile unendo le anime sociali, sostenibili e solidali per uno sviluppo equo delle comunità.

Tutto questo è possibile solo attraverso il perseguimento dell’eticità, della sostenibilità, del rispetto e della responsabilità del turismo.

EquoTube si distingue per essere il primo circuito di cofanetti regalo totalmente italiano ed ideato per i viaggiatori attenti alla natura, agli animali ed alle tematiche green.

L’obiettivo è quello di promuovere un turismo sempre più sostenibile e responsabile tramite la collaborazione con strutture partner in tutta Italia attente alle persone, all’ambiente, agli animali ed alle tradizioni locali.

Regalare o vivere un’esperienza EquoTube significa coniugare momenti di divertimento, buon cibo e tradizioni con la sostenibilità, facendo riscoprire l’Italia delle cose buone, dei prodotti locali e biologici e delle strutture che mettono al centro le persone ed il mondo che le circonda.

La scelta nel sito di EquoTube è varia e spazia in una gamma di cofanetti adatta a tutti i portafogli tra soggiorni, degustazioni, corsi, laboratori, esperienze green in fattorie didattiche, hotel, bed & breakfast e altre strutture ricettive. Quale che sia la scelta la parola d’ordine è sempre ecosostenibilità, dando attenzione alla raccolta differenziata, ai prodotti equosolidali, biologici ed a km 0 in modo tale che il turista possa immergersi totalmente nel territorio con le sue tradizioni e bellezze locali.

EquoTube collabora con partner qualificati, ormai centinaia in tutta Italia, il cui numero va via via crescendo. Non può che essere altrimenti: l’attenzione alla sostenibilità si sta trasformando da filosofia di nicchia a necessità impellente e condivisa perché il mondo in cui viviamo possa essere tutelato e preservato.

EquoTube si distingue già dalla sua confezione esterna. Infatti, il classico cofanetto in cartoncino è sostituito da un tubo in materiale trasparente che contiene la proposta di viaggio. Lo stesso packaging è costituito da materiali totalmente green riciclati e colle naturali, stampato in una tipografia certificata Ecompany ed assemblato in una cooperativa sociale dedita all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità.

Il contenitore è sicuramente all’altezza del suo contenuto: all’interno di ogni tubo vengono presentati i dettagli e le descrizioni dei servizi proposti, le strutture convenzionate e tutte le attività comprese nell’esperienza.

Sul sito Equotube.it le proposte sono organizzate in modo molto intuitivo, suddivise in otto macroaree: “ViaggiAttivo & Benessere”, “Equo Gusto”, “Soggiorno Responsabile”, “Soggiorno Responsabile Quattro Zampe”, “Tanti Auguri”, “Assaggi di Natura”, “Ecovacanze da Oscar” e “Scappatelle di Natura”.

Ogni sezione presenta inoltre comode maschere di ricerca attraverso le quali restringere le ricerche per regione, tipo di struttura ricettiva, servizi e tipo di alimentazione offerta nei casi in cui ci fossero particolari esigenze da rispettare. Con un’organizzazione così è davvero semplice trovare la soluzione ideale per ogni occasione o necessità.

A breve saranno disponibili nuovi pacchetti, quali “Viaggiafamiglia”, “Soggiorno Responsabile Family” ed “Italia da scoprire”.

Tutte le strutture convenzionate con EquoTube rispettano necessariamente la Carta dei Principi del Turismo Responsabile, con particolare attenzione a:

risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili

tutela dell’ambiente

consumo di prodotti km zero, biologici o equosolidali

attenzione alle necessità delle persone diversamente abili

conoscenza del territorio e rispetto delle sue tradizioni

tutela della natura circostante

riduzione della produzione di rifiuti e raccolta differenziata

EquoTube garantisce quindi originalità, qualità, garanzie e chiarezza. Basti pensare che ogni confezione nasce dalla strettissima collaborazione con i partner perché ogni esperienza sia esclusiva e tutti gli ideatori da sempre aderiscono al circuito del turismo responsabile e solidale.

Va quindi riconosciuto che EquoTube mette al centro della sua offerta un turismo che rispetta i principi di giustizia sociale ed economica, rispettando l’ambiente e le culture e permettendo l’incontro tra il viaggiatore e le comunità ospitanti in una perfetta logica di sviluppo del territorio.

Insomma, il risultato che ne deriva è un turismo che cresce e si sviluppa per un impatto minimo ma con un valore massimo per il territorio.

Con EquoTube scegliere la via “green” al turismo non è più un compromesso.