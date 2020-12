Tra esposti e campagne elettorali si consuma la prima parte del consiglio comunale del bilancio di Varese

E’ cominciato con l’annuncio di un esposto contro il sindaco la seduta del consiglio comunale che ha come punto principale la votazione del bilancio preventivo.

A farlo è stato il consigliere leghista Fabio Binelli che dopo aver ricordato di «nell’ottobre 2019 ho chiesto chiarimenti sul parcheggio di via Staurenghi, richiesta del tutto inevasa. il 28 febbraio ho perciò fatto richiesta di censura al sindaco: nel frattempo si sono svolte 11 conferenze capigruppo e 8 consigli comunali e ancora non è successo niente. Perciò in questi giorni mi sono permesso di presentare un esposto al prefetto» .

Tra le dichiarazioni di apertura, anche quella di Stefano Clerici, che ha voluto ricordare, con una punta di commozione, la scomparsa di Marco Bonomi, improvvisamente venuto a mancare proprio nella giornata di lunedì.

Dopodichè ha preso il via il consiglio comunale in senso stretto. I primi 5 punti all’ordine del giorno sono stati votati pressocchè senza dibattito e in molti casi anche senza voti contrari: si tratta di variazioni di bilancio per urgenza, o altri particolari “tecnici” che sono stati già ampiamente sviscerati durante le commissioni.

Più contrastato il sesto punto, quello relativo alla delibera accessoria al PGT come valori delle aree, monetizzazione dei parcheggi, parametri di conversione delle opere: alla presentazione dell’assessore Andrea Civati, ha fatto da contraltare l’obiezione di Fabio Binelli. soprattutto riguardo gli sgravi concessi a chi demolisce ruderi in città. Il risultato è stata una approvazione a maggioranza del punto.

Concluso questo punto è arrivato il momento della discussione del bilancio preventivo, già presentato nei suoi particolari la settimana scorsa dall’assessore al bilancio Cristina Buzzetti.

Cominciata alle 22.15, la discussione si è protratta per tutto il resto della seduta, prendendo una piega, soprattutto nei primi passi della discussione, di campagna elettorale: di particolare rilevanza è stato il discorso di Roberto Maroni, vero manifesto della sua campagna elettorale 2021.

Del resto il sentimento diffuso soprattutto nella minoranza era che «Questa sera termina, di fatto, l’esperienza amministrativa della giunta Galimberti – come ha detto il consigliere della lega Marco Pinti – Ora scorrono i titoli di coda, il vero bilancio lo tireranno i varesini con il voto». Un concetto, quello dell’”ultimo bilancio che ha un valore a metà”. che “tira le somme di una amministrazione che ha mostrato di non avere visione” è ripetuto con parole diverse anche da Luca Boldetti, Stefano Clerici e altri.

Visti gli argomenti i rappresentanti di maggioranza hanno cosi difeso, prima ancora del bilancio 2021, la visione della giunta: da Luisa Oprandi a Luca Conte, da Luca Paris a Enzo Laforgia, da Emilio Corbetta a Francesco Spatola.

Tra precisazioni e schermaglie, se n’è andata più di un’ora, dopo la quale si è incominciato ad esaminare gli emendamenti al bilancio, quest’anno molto ridotti di numero innanzitutto per la rinuncia di Marco Pinti, che in tutti questi anni di opposizione ha fatto della presentazione massiva di emendamenti la sua cifra stilistica nella battaglia sull’approvazione del bilancio: arrivò infatti a sfiorare il numero di 130.

La seduta del 28 è stata sospesa a mezzanotte, dopo aver esaminato otto emendamenti. L’appuntamento per la conclusione della maratona per il bilancio è sempre su youtube per la sera dopo 29 dicembre alle 20: per la discussione degli ultimi emendamenti al bilancio, la votazione del bilancio stesso e gli ultimi punti all’ordine del giorno: 3 relativi ad altrettante mozioni e uno relativo a un ordine del giorno.

L’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 – 29 dicembre 2020

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE