Ex Aermacchi: un incontro on line per parlare della rigenerazione dell’area

Un incontro on line per approfondire caratteristiche e opportunità che l’area ex Aermacchi può creare.

E’ quello che organizza Aime giovedì 3 dicembre alle 17 con un webinar su zoom, dal titolo: “Varese – Rigenerazione urbana: una grande opportunità per la città – proposta di progetto per la ex Aermacchi“.

All’incontro interverranno Giuseppe Albertini Presidente Aime, Gianni Lucchina Segretario Aime, Raffaele Nurra Delegato Aime area Urbanistica, Luca Paris Presidente della Commissione Urbanistica del Comune Varese, Elena Brusa Pasque’, Presidente Ordine Architetti.

L’evento è gratuito e libero tutti, ma per collegarsi occorre avere scaricato l’applicazione gratuita Zoom Meeting e cliccare sul link:

