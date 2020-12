Ex-calzaturificio Borri, avanza il restauro mentre in città si discute il futuro

Nei giorni scorsi è tornato a far discutere il futuro dell’ex-calzaturificio Borri di Busto Arsizio, sulla spinta dell’avanzamento dei lavori eseguiti nell’ambito della convenzione tra amministrazione comunale e Coop Lombardia. L’impresa Alfano ha già rifatto il tetto e si sta concentrando sulle facciate. Si tratta, comunque, di un intervento conservativo che non risolverà la grande questione che aleggia sull’area di proprietà comunale: cosa fare del Borri?

Sulla stampa locale si è tornato a parlare dell’idea di Acof che, quando ancora era sindaco Gigi Farioli, aveva presentato un progetto preliminare per poter trasformare l’ex-calzaturificio in una scuola. Il progetto ambizioso, lanciato da Cinzia e Mauro Ghisellini (tra i fondatori degli istituti scolastici Olga Fiorini), era calato nella realtà di allora con la possibilità di accedere a finanziamenti e la disponibilità dell’amministrazione di allora: «Non so perchè si continui a parlare di questo progetto che oggi non ha nessun aggancio con la realtà – spiega Cinzia Ghisellini – forse parlarne è funzionale ad altro ma al momento non esistono le condizioni che c’erano quando abbiamo avanzato la nostra proposta. Quel sogno è rimasto tale, bellissimo per noi perchè abbiamo avuto la possibilità di immaginarlo come lo volevamo, con una palestra di vetrate al centro».

È stato sufficiente un articolo, però, per accendere riflessioni, commenti, prese di posizione come quella di Margherita Della Bella, sostenitrice del progetto del Parco della Genesi (mai preso in considerazione dall’amministrazione comunale) che vi proponiamo di seguito.