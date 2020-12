Fermata a Malpensa viaggiatrice diretta in India con 20mila euro nascosti nelle fodere dei bagali

Nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l’aeroporto di Malpensa, con la collaborazione della locale Guardia di Finanza, hanno fermato una passeggera indiana in uscita dallo Stato con un volo per Dubai, con destinazione finale Kochi (India).

La donna, durante i controlli di rito, ha dichiarato di trasportare un importo inferiore ai 10mila euro, ma dopo l’ispezione effettuata sia sui bagagli a mano che in quelli stivati sono stati rinvenuti 20.350 euro complessivi. Delle somme totali non dichiarate e intercettate, 7.500 euro sono stati abilmente occultati e rinvenuti all’interno di alcune fodere del bagaglio da stiva. Sono quindi state applicate le sanzioni previste.