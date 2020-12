Finanza alternativa e fondi: nuove strategie di sviluppo per le aziende

Finanza alternativa e fondi come veicolo per conquistare nuova autonomia creditizia e per poter pianificare percorsi adeguati allo sviluppo e alla riconversione aziendale, oltre che all’eventuale passaggio generazionale. Confartigianato imprese Varese nel giro di poche settimane ritornerà sull’argomento durante la diretta video in programma per mercoledì 16 dicembre.

Gli esperti concordano: quando rientrerà l’emergenza Covid, i mercati si metteranno a correre, e sarà fondamentale poter contare su una disponibilità economica per adattare le imprese alle nuove realtà, sia che si tratti di aziende strutturate che di startup. In un momento in cui il credito bancario è complicato da cambiamenti, da fusioni, e da un rapporto sempre più mediato dalla tecnologia rispetto alla fiducia, è fondamentale cambiare il paradigma dell’approccio al credito.

Maggiore capacità di presentare il proprio progetto al sistema creditizio ma anche coraggio nel guardare oltre il canale tradizionale e ricercare nei fondi in particolare, e nella finanza alternativa in generale, un canale nuovo al quale guardare con attenzione. Soprattutto quando la dimensione aziendale è piccola, piccolissima o media.

In occasione dell’Item d’impresa in programma mercoledì 16 alle ore 15 sui canali Facebook e Youtube di Confartigianato Varese, si cercherà di entrare nel merito di questa rivoluzione. Interverranno: Alessia Muzio (docente di Finanza aziendale alla Liuc di Castellanza e direttrice dell’Ufficio studi di Aifi), Antonio Belloni (consulente aziendale), Giovanni Marra (avvocato), Edoardo Reggiani (Head of Business, Development & Innovation BacktoWork).