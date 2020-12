Fiocchi fino al tardo pomeriggio, mezzo metro di neve a Campo dei Fiori

Nevica in abbondanza. Ma non continuerà per tutto il giorno. Almeno così prevede il Centro Geofisico Prealpino che annuncia l’arrivo di un aria mite che scalzerà quella fredda che ha portato la perturbazione di oggi, venerdì 4 dicembre.

Alle 11 del mattino a Varese erano caduti circa 10 centimetri di neve, a Malpensa circa 7, a Campo dei Fiori 15 centimetri circa. Se in pianura la neve smetterà di cadere nel tardo pomeriggio, a quote più alte invece continuerà a scendere fino a tarda sera. A Campo dei Fiori è previsto si raggiunga il mezzo metro di neve.

«I primi fiocchi sono caduti attorno alle 5 di venerdì mattina – spiega Paolo Valisa meteorologo del Centro Geofisico Prealpino – Continuerà a nevicare per tutta la mattina ma verso la metà della giornata i limite della neve si sposterà intorno ai 600 metri. In città la situazione si normalizzerà, mentre nelle zone del luinese e nel fondovalle continuerà a nevicare ancora per diverse ore».

Cosa si prevede per domani, sabato 5 dicembre? Cielo coperto con neve su Valtellina e Orobie e sulla fascia collinare tra Lario e Garda oltre 800 metri. Pioggia sulla pianura. Su Varesotto, Pavese e Piemonte perlopiù asciutto o precipitazioni solo deboli e intermittenti. Domenica invece al mattino coperto con piogge sparse, ma più frequenti sulla Lombardia orientale. Limite neve in ulteriore rialzo oltre 1000 – 1200 metri circa. Nel pomeriggio su Piemonte e Lombardia occidentale via via asciutto e schiarite.

Una breve pausa e poi per settimana prossima è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione: solo acqua, niente neve questa volta.