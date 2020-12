Fondazione della Comunità di Malnate, una nuova raccolta fondi contro il Covid

In primavera le risorse raccolte dalla Fondazione della Comunità di Malnate destinate a iniziative di rilievo in quel primo periodo di allerta sanitaria furono pari a 15mila euro. Ora, in una fase in cui il supporto alle diverse realtà impegnate nel contenimento del virus deve essere ancora più forte, la Fondazione malnatese è pronta a rimettersi in gioco.

«Sulla scia del nostro impegno a favore della comunità, scendiamo in campo e vogliamo supportare tutte le iniziative di associazioni e privati cittadini per raccogliere in un fondo le risorse da mettere a disposizione nella lotta al coronavirus», spiega il presidente Maurizio Ampollini, annunciando la riapertura del fondo “Malnate — Solidarietà Virale”. Fondo cui ciascuno può contribuire, versando risorse sul conto corrente con IBAN: IT93S0311150410000000002447.

«Uso le stesse parole della primavera scorsa: non occorre indugiare, tutti insieme siamo chiamati a uno sforzo per aiutare chi, con un impegno eccezionale e diuturno, sta lavorando per battere un nemico insidioso e sfuggente quale Covid-19. Ecco perché, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, ci mettiamo a disposizione per fare da collettore di quelle risorse che già diversi cittadini malnatesi anche questa volta hanno annunciato di voler devolvere. Il tutto, però, nel massimo rispetto di altre realtà che, autonomamente, volessero raccogliere risorse».

In occasione della prima ondata, la solidarietà dei malnatesi permise di destinare somme cospicue all’acquisto dei dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari e socioassistenziali, le forze dell’ordine e i diversi volontari attivi sul territorio cittadino.

«Non solo, perché con i fondi stanziati inizialmente dalla nostra Fondazione e quelli raccolti grazie alla generosità di enti e privati abbiamo potuto aiutare anche associazioni che sono impegnate nell’alleviare le difficoltà economiche con cui hanno dovuto fare i conti diverse famiglie. Ora auspichiamo di poterci ripetere» continua il presidente della Fondazione della Comunità di Malnate, aggiungendo che «l’obiettivo di rendere “virale” la solidarietà, anche in questo anno così difficile, corrisponde appieno al nostro ruolo di Fondazione che vuole caratterizzarsi quale “catalizzatore” delle risorse per metterle interamente a disposizione di chi opera sul territorio».