Firmato il decreto, da domenica la Lombardia è in zona gialla. Fontana: “Siate responsabili”

Confermato il passaggio della Lombardia in zona gialla da domenica 13 dicembre. Nella serata di venerdì 11 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che dà il via al passaggio di categoria di rischio e dunque all’alleggerimento delle restrizioni su spostamenti, apertura dei locali e passaggio tra regioni.

Sabato 12 dicembre, il decreto sarà in Gazzetta ufficiale.

Il presidente della Regione Attilio Fontana si è detto soddisfatto per il passaggio da zona arancione a zona gialla e ha ricordato che non bisogna abbassare la guardia e continuare a comportarsi con senso di responsabilità per cercare di contenere e ridurre il numero di contagi: «I numeri in Lombardia si confermano in diminuzione – ha detto – sia per quanto riguarda la circolazione del virus sia per i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive. Un risultato ottenuto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, ma esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità».