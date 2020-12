Forte terremoto in Croazia, la terra trema anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia nella tarda mattinata di martedì 29 dicembre.

La terra, secondo quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha iniziato a tremare alle 12.19 ora italiana.

La scossa è avvenuta a sud di Zagabria, verso il confine con la Bosnia, ad una profondità di 10 km. I media locali parlano di gravi danni a Petrinja con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. La foto in questo articolo della Croce Rossa croata è stata scattata proprio in quella località e in un tweet si legge che “la situazione a Petrinja è molto grave”.

In buona parte d’Italia la scossa si è sentita. Qui sotto potete vedere il sismogramma dell’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori.