Forza Italia: “Dialogo per i condidati del centrodestra alle elezioni”

«Le prossime elezioni amministrative vedranno molte realtà al voto fra cui le città di Varese, Gallarate e Busto Arsizio. Forza Italia in questo contesto, darà come sempre, il suo proprio prezioso contributo di uomini ed idee, cercando di conciliare le logiche della coalizione all’irrinunciabile sostegno a progetti concreti che guardino soprattutto all’interesse del territorio». Queste le parole di Giuseppe Taldone, vice commissario provinciale di Forza Italia in merito alle elezioni amministrative previste nel 2021.

«Ritengo che la coalizione di centro destra dove possibile, vada sicuramente preservata poiché quando ci si divide, come accaduto recentemente a Luino, inevitabilmente se ne avvantaggia il centro sinistra. Un disegno che però non può realizzarsi a discapito di idee, progetti, programmi, scelte o uomini. Da qui si parte e noi a riguardo abbiamo molto da dire ma soprattutto da dare in termini di persone, competenze e esperienza amministrativa. Ad oggi perciò nulla può essere dato per scontato o precostituito o calato dall’ alto, tantomeno riguardo le riconferme dei sindaci nelle grandi realtà, senza che prima ci si sieda ad un tavolo comune per confrontarci e discutere, trovando una sintesi che spero soddisfi le legittime aspettative di tutti.”