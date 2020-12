Forza Italia pronta a “portare le prove” dei disagi per la neve a Varese

Dopo le prime segnalazioni di Domenico Esposito, alla fine della giornata del 4 dicembre arriva anche una nota ufficiale di Forza Italia che denuncia i disagi causati in città dalla nevicata, chiamando in causa l’amministrazione comunale.

«La nevicata, pur se ampiamente prevista da giorni, ha purtroppo colto impreparata l’Amministrazione comunale di Varese» ha spiegato la nota firmata dai tre consiglieri comunali Simone Longhini, Domenico Esposito e Piero Galparoli e dal commissario cittadino Domenico Battaglia. «Ci sono arrivate centinaia di segnalazioni da cittadini rimasti bloccati in strada in code interminabili o in difficoltà a muoversi sui marciapiedi, sia nelle zone centrali della città che nei rioni, totalmente abbandonati anche in questa occasione».

Per questo Forza Italia “promette”: «Provvederemo a far avere alla Giunta Galimberti materiale fotografico e video che testimonia i problemi che oggi hanno avuto i varesini nel recarsi al lavoro, a scuola a prendere i figli o a muoversi per motivi di salute o necessità e chiediamo che il sindaco o l’Assessore alla viabilità vengano in consiglio comunale quanto prima a riferire cosa non ha funzionato. Lo facciamo, come è nel dna di Forza Italia, in un’ottica di collaborazione per evitare che problemi del genere si verifichino, con questa gravità, di nuovo in futuro».