Fratelli d’Italia guarda alle elezioni: nominati i commissari cittadini di Varese e Gallarate

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini ha provveduto oggi a nominare i commissari cittadini di Varese e di Gallarate nelle persone di Gaetano Iannini e Salvatore Marino.

“Ciò segna l’inizio della nostra campagna elettorale per le elezioni amministrative di primavera – ha dichiarato Pellicini -.La nomina dei commissari, entrambi già coordinatori di collegio, risponde ad una naturale esigenza organizzativa del partito e si è resa necessaria in quanto i presidenti dei circoli di Gallarate, Giuseppe Martignoni, e di Varese, Salvatore Giordano, correranno da capilista alle elezioni di maggio nei rispettivi comuni. I commissari avranno il compito di costruire liste competitive per le elezioni di Varese e Gallarate. Sono certo che faranno un buon lavoro, anche perché c’è molto entusiasmo intorno al nostro movimento, ormai diventato la terza forza del Paese. I commissari avranno l’appoggio incondizionato di tutto il partito, determinato a lottare con tutte le forze per contribuire alla vittoria del centrodestra”.