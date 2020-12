Galimberti: “A Varese nevicata straordinaria, abbiamo fatto il possibile”

«Quella di ieri è stata una situazione straordinaria, abbiamo messo in campo tutto le energie possibili in questa situazione». A poche ore dall’abbondante nevicata che è caduta sulla città di Varese, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno indetto una conferenza stampa online per fare il punto della situazione. «Sappiamo delle difficoltà a cui sono andati incontro i cittadini e quelle che si protraggono ancora oggi per alcuni di loro, possiamo certamente migliorare, ma l’amministrazione ieri non è stata assente».

Dieci ore di neve ininterrotta, ad alta intensità, hanno messo in difficoltà tutto il Varesotto, compreso il centro città e i suoi quartieri. «È stata la nevicata, in termini di intensità, più abbondante degli ultimi trent’anni. Sono caduti circa 30 cm di neve, dalla notte al tardo pomeriggio del giorno dopo», sottolinea il sindaco Davide Galimberti. «Abbiamo costantemente monitorato la situazione, le segnalazioni dei cittadini sui social sono state utili per intervenire tempestivamente. Non nascondiamo le difficoltà che ci sono state, ma ci tengo a sottolineare che la città non è stata paralizzata, come invece è avvenuto sulle arterie provinciali, in autostrada o sui treni. A creare maggiori problemi la presenza di mezzi pesanti, mentre segnalo che ci sono stati solo tre tamponamenti».

La macchina organizzativa del comune, insomma, ha risposto con tutti i suoi mezzi. Le precipitazioni erano si previste da giorni, ma l’intensità della neve è stata superiore a quando ci si aspettasse: «Ha iniziato a piovere solo in serata, questo a significato accumuli di neve maggiori – spiega il professor Paolo Valina del Centro Geofisico Prealpino -. Nevicate di questo tipo erano comuni fino alla fine degli anni ’70, poi è cambiata la nevosità a causa del cambiamento climatico. Prendiamo ad esempio l’ultimo ventennio, ci sono state 520 nevicate in totale, per trovarne una simile a quella di ieri dobbiamo tornare a quella del 25 febbraio del 2013, poi quella del 2006 (quando caddero 64 cm nelle 24 ore) e del 2009. Ieri sono caduti 27 centimetri nel centro città, 78 al Campo dei Fiori». Nevicate come quella di ieri, potrebbero tornare ed è bene attrezzarsi.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Civati, sottolinea: «I mezzi spazzaneve hanno percorso circa 150 chilometri ognuno. Lo sappiamo perchè sono rintracciabili tramite Gps. Quando inizia a nevicare la città viene divisa in tre zone, Nord, Sud Est e Sud Ovest, all’interno della quale si muovono le tre ditte incaricate». Continua: «Per ciascuna zona l’amministrazione indica degli itinerari di viabilità principale e secondaria, così come i marciapiedi da pulire e lo zone spargisale. Tutto questo è stato fatto anche ieri, ma la caduta costante della neve hanno limitato la capacità di spazzar via la neve in modo puntuale».

Ad intervenire sono state poi le ditte Fontana e Crivelli (la Saimp non era presente in conferenza) che hanno spiegato come il lavoro, alle volte, venga reso difficoltoso anche da automobili parcheggiate in strada o alberi di privati caduti. Prima di chiudere la conferenza stampa, il sindaco ha voluto ringraziare la Protezione Civile e tutti i suoi volontari che sono intervenuti per aiutare i cittadini che si sono trovati in situazioni di emergenza.