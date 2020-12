Garage, cosa scegliere tra porte sezionali, portoni basculanti o serrande avvolgenti

Quando si intraprendono opere di ristrutturazione di un garage è fondamentale partire con il piede giusto. Il primo passo per garantirsi un box moderno, sicuro e di qualità è quello di scegliere il sistema di chiusura più adeguato alle proprie esigenze. Anche perché, molto spesso, il garage non serve esclusivamente a parcheggiare l’automobile, ma si rivela un utile ambiente di servizio. Ecco perché scegliere un nuovo portone sicuro, pratico e moderno permette di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal box.

Il portone giusto per ogni tipo di garage

La scelta del sistema di chiusura per il garage è fondamentale. Tra portoni sezionali, basculanti o serrande avvolgibili, le possibilità non mancano e permettono di soddisfare ogni necessità. Prima di passare in rassegna le possibilità offerte dai più moderni sistemi di chiusura occorre, però, fare una premessa. Infatti, spesso la scelta del portone è dettata dalle dimensioni e alla forma del garage. Per questo motivo, in molti casi si è obbligati a optare per una specifica soluzione.

La scelta di un portone per garage offre diverse opzioni. Che si tratti di porte sezionali, sistemi basculanti o di serrande avvolgibili, è sempre possibile trovare la soluzione giusta per chiudere in sicurezza e con qualità il proprio garage. Questo risulta ancora più vero quando ci si rivolge a specialisti del settore come Sistema Facile, che garantisce la massima professionalità, rapidità di installazione, qualità e sicurezza a ogni suo sistema di chiusura del garage.

Porte sezionali per garage

Le porte sezionali per garage di Sistema Facile sono spesso la scelta migliore quando si decide di ristrutturare il box. Pratici e resistenti, grazie agli innovativi meccanismi di chiusura automatica in caso di interruzione di corrente e agli avanzati sensori anti-schiacciamento integrati, i portoni sezionali assicurano la massima sicurezza.

Garantiti due anni, i portoni sono interamente prodotti in Italia, utilizzando solo materiali e motori di elevata qualità, in conformità ai requisiti di sicurezza. Personalizzabile in misure e colori, il portone viene installato in meno di una giornata e offre la possibilità di scegliere tra tutta una serie di optional aggiuntivi: tecnologie GSM, via internet o selettori digitali con codici numerici, giusto per citarne alcuni. È inoltre possibile optare per finiture in legno o, ancora, scegliere di dotare l’apertura di finestre in vetro.

Porte sezionali laterali

Medesimo discorso per la versione laterale dei portoni sezionali. Questa alternativa prevede che l’apertura avvenga spostando orizzontalmente il portone: la soluzione ideale per garage con soffitti irregolari. Installato in mezza giornata, è perfetto per box con soffitto poco spazioso, inclinato oppure con travi portanti o tubature.

Grazie alla loro struttura modulare, i portoni sezionali laterali permettono di sfruttare le pareti del garage, con un effetto davvero unico. Costruiti sempre con i migliori materiali e apparecchiature, sia per durata sia per leggerezza, i portoni laterali Sistema Facile sono disponibili in diverse versioni: con portoncino di accesso, apertura smart WiFi, sistema di sicurezza anti-scasso, con doppio portone o con finestre e ancora con finiture losangate, effetto lucido, effetto legno.

Portoni basculanti

Passando all’offerta di portoni basculanti, anche in questo caso Sistema Facile garantisce aperture solide e sicure. Prodotte con materiali e meccaniche di altissima qualità, possono essere ancora più sicuri tramite l’installazione di sistemi antiscasso, di sensori per l’arresto automatico in caso di contatto e di meccanismi di chiusura in mancanza si corrente.

Molto utilizzati, in alcuni casi i portoni basculanti risultano difficili – se non impossibili – da installare. Questo perché, durante l’apertura e la chiusura, il movimento porta il pannello ad occupare le aree contigue, sia esternamente sia internamente. Ma quando un portone basculante non può proprio essere installato, grazie a un sopralluogo gratuito, Sistema Facile permette di valutare le circostanze e trovare la migliore soluzione.

Serrande avvolgibili

Tra le alternative più interessanti rientra certamente la serranda avvolgibile, che rappresenta un’ottima soluzione quando occorre recuperare spazio. Sicura e compatta, questa serranda può essere montata con il minimo ingombro sia dentro sia fuori dal garage. Le moderne serrande avvolgibili sono tecnologiche, efficienti e, soprattutto, silenziose.

Controllabili a distanza, anche da smartphone, sono resistenti nel tempo, grazie ai materiali di pregio e alla qualità costruttiva certificata. Garantite due anni e interamente prodotte in Italia, le serrande avvolgibili di Sistema Facile offrono una sicurezza senza pari, grazie al meccanismo di blocco rapido che ne interrompe la chiusura quando un oggetto o una persona si trova in prossimità della chiusura.

Non ci sono limiti con i portoni per garage Sistema Facile, che è imbattibile anche quando si parla di costi. Tutto compreso, sempre con prezzi competitivi anche per i modelli più completi grazie alla produzione 100% italiana. Sistema Facile si occupa anche di smaltire il vecchio portone garage. Difficile, se non impossibile, trovare in giro un servizio migliore.