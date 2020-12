Giornata difficile in pronto soccorso, tanti i pazienti non covid in attesa di ricovero

Poco distanziamento tra le barelle e troppi pazienti in attesa del ricovero. È una situazione difficile quella testimoniata da alcune foto che arrivano dalla barellaia del pronto soccorso dell’ospedale di Varese nella mattinata di sabato 12 dicembre. Stiamo parlando del percorso del pronto soccorso che riguarda i pazienti negativi al tampone e che sembra essere andato in sofferenza, ripercuotendosi anche sui tempi di ricezione dei pazienti in ambulanza.

Si tratta di quel luogo dell’ospedale dove vengono posizionati i pazienti che hanno fatto accesso al pronto soccorso e dove sono tenuti fino a quando, se necessario, saranno ricoverati nei reparti dell’ospedale a seconda della patologia.

Dall’ospedale è stato però annunciato che si è trattato di un problema che sarà superato non appena trascorsi i tempi tecnici di riconversione del reparto. Da lunedì, è stato anticipato, sarà infatti aperto un intero emipiano dedicato proprio ai pazienti non covid. Sono state avviate da ieri le operazioni per la riconversione e saranno ultimate nel weekend.