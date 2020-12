Giornata di vaccinazioni antinfluenzale dedicata ai minori

Nuova seduta vaccinale contro l’influenza dedicata ai minori. La Sette Laghi dedicherà la giornata del 29 dicembre alle vaccinazione di bambini e ragazzi tra i 2 e i 17 compiuti.

Occorre prendere l’appuntamento ai numeri 0332 278530 oppure 0332 393248 dal lunedì’ al venerdì dalle 9 alle 16 per prenotare il vaccino in uno dei sei centri vaccinali : Arcisate, Azzate, Sesto calende, Tradate, Luino e Varese. Non verranno attuati nel centro di Laveno.

Il vaccino utilizzato è spray.