Giove e Saturno mai così vicini, la “congiunzione” in diretta con l’osservatorio del Campo dei Fiori

Un evento rarissimo, che si potrà ammirare anche dall’Italia: è la “congiunzione” tra Giove e Saturno, i due pianeti più grandi del sistema solare.

Lunedì 21 dicembre i due pianeti saranno vicini come mai successo dal 1623.

Giove e Saturno saranno separati in cielo solo da 0.1 gradi e lo spettacolo – per gli astronomi, ma anche per chi vorrà unirsi nella osservazione – «sarà meraviglioso e indimenticabile», dicono quelli della Società Astronomica G.V. Schiaparelli di Varese.

Per seguire l’eccezionale evento l‘osservatorio astronomico del Campo dei Fiori e la società astronomica hanno previsto una diretta video, in programma lunedì 21 dalle 17.15: l’evento sarà trasmesso anche online, in diretta Youtube: