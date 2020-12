Gli abitanti del Sacro Monte: “Strade sporche di neve, nessuno passa a pulire”

«Siamo isolati e stanchi di non essere considerati». La neve è arrivata anche al Sacro Monte di Varese, più abbondante che in città, e il suo candore ha reso il borgo ancora più affascinante. Per chi abita nel piccolo paese arroccato però, la neve può rappresentare anche un problema.

«Da ieri nessuno è ancora passato a pulire la strada, abbiamo spalato noi, per quanto possibile ma è impraticabile. È passato un solo trattore che ha fatto più danni che altro», racconta una residente del Borgo di Fincarà. La strada di cui parla è quella che scende dal Ristorante Le Colonne, dove abitano una quarantina di persone. «Alcune hanno anche problemi di salute. Insomma, il Comune dovrebbe ricordarsi anche di noi. Questa strada, infatti, è in condizioni pessime già in situazioni normali».