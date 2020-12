Gli auguri di Natale di Umberto Bossi sono dedicati agli anziani che hanno sofferto

Umberto Bossi rende omaggio al mondo degli anziani, quest’anno così duramente colpito per la pandemia, nei suoi biglietti augurali del 2020.

Nella venticinquesima edizione del biglietto di Natale fatto preparare ad hoc, utilizza una sua poesia in lingua lombarda. Dallo staff del senatore fanno sapere che si tratta di una poesia facente parte della collana di poesie che lui compose nella fine degli anni ’70, inizi anni ’80, quando maturava in lui l’idea politica, in quel periodo storico in cui il mondo agricolo veniva messo da parte da quello industriale.

La poesia è Na mameta (Una nonnetta). La storia di una donna anziana che un giorno riesce a scappare dall’ospizio per andare a vedere da lontano il suo paese natale e il lago di Varese. Un frammento di vita di un personaggio del territorio legato alle sue radici quando si parlava esclusivamente il dialetto lombardo.

Il consueto biglietto natalizio – fatto dipingere da venticinque anni dallo stesso artista– è un acquarello su carta, fatto stampare e inviato ai militanti, al mondo politico e a quello istituzionale.

Con la poesia Na mameta, (Una nonnetta), e il dipinto, la frase scritta di suo pugno: “Auguri di Buon Natale 2020 a tutte le nonne del mondo”. Firmato: Umberto Bossi.

Il testo della poesia

ORIGINALE

NA MAMETA

Na mameta l’e dre a fa un majon

Par ul naudin, ca la ved

Do voelt a l’an.

E sa strasisan cun la lana

Anca i regord di so fioeu

Da la so vita e dul so om

Suteraa in d’un paeš

Par le insci luntan.

L’e chi ai vegioni da tri an.

Un di ca l’e riusii a scapa foeura

Dul cancel,

L’ha traversaa u stradun

E l’ha poduu varda gio in

Da la val.

In fund, dopu ul lach,

Gh’e ul so paeš,

so gent

E i so straa da la memoria,

I so radis

E ul sentiment.

TRADUZIONE

UNA NONNETTA

Una nonnetta sta facendo un maglione

Per il nipotino, che vede

Due volte all’anno.

E si consumano con la lana

Anche i ricordi dei suoi figli,

Della sua vita e del marito

Sepolto in un paese

Per lei tanto lontano.

E’ qui all’ospizio da tre anni.

Un giorno che e riuscita a scappare

Fuori dal cancello,

Ha attraversato lo stradone

E ha potuto guardare giù

Nella valle.

In fondo, dopo il lago,

c’è il suo paese,

La sua gente

E le sue strade della memoria

Le sue radici.

E l’integrità mentale.