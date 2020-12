Gli indirizzi dell’IP Verri per chi vuole operare in campo socio-sanitario, commerciale o turistico

Sono quattro gli indirizzi di studio proposti dall’Istituto Professionale Verri di Busto Arsizio. Oltre a quello enogastronomico – di cui vi abbiamo parlato qui – è possibile intraprendere un percorso in campo socio-sanitario, uno in campo commerciale e uno in campo turistico.

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale è sicuramente un percorso di studi interessante non solo dal punto di vista didattico e professionale ma anche da un punto di vista personale e di crescita.

Benessere bio-psico-sociale, empatia, relazione d’aiuto e reciprocità sono gli obiettivi che uno studente che frequenta il corso per la sanità e l’assistenza sociale mira a raggiungere.

I ragazzi che decidono di intraprendere questa professione sviluppano competenze specifiche spendibili in diversi settori, da quello sanitario a quello sociale e assistenziale, mettendosi in gioco e sperimentando diverse modalità relazionali a seconda dell’utenza con la quale si entra in contatto.

Il corso è unico nel suo genere: già nei primi anni di scuola si progettano attività che verranno poi proposte all’interno delle strutture socio assistenziali. La componente laboratoriale è un tratto distintivo dell’Istituto: inizia in classe ma prosegue e si rafforza dal terzo anno con il PCTO (ex alternanza).

Molti ragazzi, terminato questo percorso di studi, decidono di continuare la loro formazione specializzandosi in un determinato settore: c’è chi decide di frequentare l’università e chi di iscriversi a percorsi regionali per ampliare o potenziare competenze già acquisite a scuola.

“Il nostro obiettivo è quello di mirare ad una formazione di qualità, perché siamo coscienti del fatto che il mondo del lavoro cerca personale sempre più qualificato; per tale motivo, i nostri ragazzi devono terminare il loro percorso avendo tutti gli strumenti, in termini di conoscenze e competenze, per poter affrontare nel migliore dei modi quello che sarà il dopo” spiega la prof.ssa Angela Carbone. “Se senti il bisogno di aiutare l’altro, di potenziare le tue capacità relazionali e di metterti in gioco già nei primi anni di scuola, questo è il percorso che fa per voi” conclude.

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

Servizi Commerciali è l’indirizzo storico dell’Istituto Verri. Esiste dagli inizi degli anni ’80 ed è un percorso di cinque anni finalizzato al conseguimento di un Diploma Professionale di Stato di Istruzione Secondaria Superiore in Servizi Commerciali.

Il diplomato ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente tutte le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

“L’indirizzo Servizi Commerciali è la scelta giusta sia per chi si vede proiettato nel mondo del lavoro aziendale-amministrativo-contabile sia per chi vuole proseguire gli studi con accesso a tutte le facoltà universitarie” spiega la prof.ssa Irene Dainotto.

INDIRIZZO PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Dal 2011 la scuola secondaria di secondo grado si divide in due grandi segmenti, quello dell’Istruzione da un lato e quello dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

I percorsi di IeFP sono di competenza regionale e presentano contenuti maggiormente rivolti allo sviluppo di competenze trasversali e professionali, spendibili nel mondo del lavoro, in linea con le indicazioni della Comunità Europea. Essi danno la possibilità di conseguire una Qualifica triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto anno (3+1).

“Il corso regionale di Promozione e Accoglienza Turistica non è molto conosciuto, io ne sono venuta a conoscenza quasi per caso, ed è un vero peccato, perché è un corso molto valido. Io qui, ho finalmente trovato la mia scuola” dice Ambra (18 anni).

Il corso prepara operatori in grado, a livello esecutivo, di svolgere attività relative all’accoglienza e alla promozione turistica in rapporto alle esigenze del cliente, favorendo l’acquisizione di competenze professionali e digitali utili al raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali.

“I nostri percorsi di IeFP sono caratterizzati da una progettazione, una didattica e una valutazione per competenze, declinate in conoscenze e abilità: questo vuol dire che si impara facendo, prevalentemente nello svolgimento di attività laboratoriali, e lo studente viene valutato non con una votazione di tipo tradizionale, ma con l’accertamento dei risultati di apprendimento, in termini di livelli di competenza” spiega la prof.ssa Irene Dainotto.

L’Istituto Professionale Verri di Busto Arsizio (Via Redipuglia n. 15) ha in programma per il 9 gennaio una giornata di porte aperte (in presenza). E’ possibile partecipare scrivendo a orientamento@ipcverri.edu.it.

