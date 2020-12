Il Governo cerca una soluzione condivisa con gli svizzeri per evitare il blocco ferroviario

“La questione dei collegamenti ferroviari con la Svizzera per il governo italiano va risolta”. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito all’annuncio delle Ferrovie Federali Svizzere che da giovedì 10 dicembre hanno deciso che tutti i convogli verranno fermati sul confine italiano data l’impossibilità (da parte degli addetti) di far rispettare alcune norme richieste dalle autorità italiane, ad esempio la misurazione della febbre a tutti i passeggeri.

Il ministero fa sapere che, si spiega, “si è subito attivato con le società interessate, Trenitalia e Trenord, che non avevano comunicato al Mit la decisione presa. L’obiettivo, in stretto raccordo con le autorità svizzere, è di individuare prontamente una soluzione condivisa per garantire almeno i servizi minimi essenziali tra i due paesi”.

A tal fine è prevista mercoledì mattina la telefonata tra la ministra Paola De Micheli e la sua omologa e presidente di turno della Confederazione elvetica Simonetta Sommaruga.