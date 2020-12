Grande festa alla primaria Galilei che festeggia il Natale e l’importante traguardo

Una grandiosa sorpresa per gli alunni della Galilei che questa mattina all’ entrata nelle loro aule si sono trovati un grande e misterioso sacco con una lettera allegata.

Chi l’avrebbe mai detto, a settembre, che la Galilei sarebbe riuscita ad arrivare all’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale con il sorriso, l’ entusiasmo di tutti i suoi 146 alunni, ma soprattutto in

presenza e in buona salute!

Forse proprio quel signore con la barba lunga e bianca, vestito di rosso chiamato Santa Claus ha scommesso e voluto credere nella Galilei: stanotte in silenzio e con passo felpato, quando tutto era

addormentato si è introdotto nella scuola lasciando ai bambini un sacco ricco e gustoso!

Nella lettera lasciata ai bambini riportava queste parole:

“Mi sarebbe piaciuto farvi una sorpresa: arrivare come ogni anno e vedervi in trepidante attesa. Ma ormai lo sappiamo, ce l’hanno detto e ripetuto: quest’ anno anche il Natale in modo diverso andrà vissuto. Ma

non vuol dire che sarà peggiore, sta a noi provare a renderlo migliore!”

Gli alunni, in tarda mattinata, per ringraziare delle sorprese ricevute e per scambiarsi gli auguri di Natale, con le debite distanze e accompagnati dalle loro “amiche” mascherine, si sono recati con le loro insegnanti

nel cortile della scuola e in coro hanno cantato sulle note della celebre canzone “ Give A Little Bit”

“Ci sono tante cose che dobbiamo condividere quindi manda un sorriso e dimostra che ci tieni…. quindi dai un po’!”

Questo è l’augurio di Buon Natale da parte degli alunni e degli insegnanti della Galilei!