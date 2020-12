“Grazie a tutti coloro che hanno soccorso mio figlio sulla ciclabile. Ora sta meglio”

Tutto è bene quel che finisce bene.

Ieri abbiamo scritto in un incidente sulla ciclabile del lago, dove era convolto un giovane 20enne

Abbiamo scritto che è finito in ospedale, ma non potevamo comunicare niente di più. Questa mattina, lunedì 21 dicembre, però, ci ha scritto la mamma, con una buona notizia e delle belle parole per i soccorritori di suo figlio: