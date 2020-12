Una gru in via Donizetti al posto dello shopping natalizio e la Lega insorge

Nel centro storico, nella zona dei negozi, compare una gru, segno di un imponente cantiere, e la Lega insorge.

«Dopo le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di una gru in via Donizetti e unitamente al Consigliere di quartiere Stefano Angei, ci siamo recati sul posto per un sopralluogo e per constatare di persona l’impatto del cantiere sulle attività commerciali – commenta Cristiano Angioy Viglio, commissario della Lega varesina – Perché l’amministrazione ha permesso l’inizio dei lavori proprio a dicembre, non sarebbe stato più saggio attendere sin dopo l’Epifania? Perché il Comune sembra disinteressarsi e quasi volersi accanire sui commercianti, già provati da un anno terribile a causa delle ben note restrizioni dovute al Covid? Così si distrugge un settore già in crisi».

Sulla questione interviene anche Stefano Angei, giovane rappresentante della Lega e membro del Consiglio di Quartiere numero 5: «In tutte le cose serve usare buonsenso, capire e saper cogliere le opportunità. Effettuare dei lavori così invasivi, che portano di fatto a bloccare una zona del centro come via Donizetti, non è sicuramente una scelta di buonsenso. A maggior ragione in un periodo di estrema e profonda crisi come quello che stiamo vivendo e come quello che più di tutti vivono i nostri commercianti. Ancora una volta l’amministrazione a guida PD & Co. non utilizza i criteri che ho citato prima e questo non è altro che l’ennesimo episodio che lo dimostra. Per questo” conclude Angei “ho presentato una proposta per posticipare i lavori che verrà discussa lunedì 14 nel consiglio di quartiere e che se approvata, come mi auspico, verrà riportata all’amministrazione Galimberti».