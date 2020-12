Idee e solidarietà, il Covid ferma le sfilate ma non lo spirito del Rabadan

L’edizione 2021 del Carnevale Rabadan è annullata per quanto riguarda il suo tradizionale svolgimento ma sono garantite iniziative, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, che permettono di far vivere la cultura del carnevale anche in questo periodo difficile.

Il Comitato Rabadan ha deciso di continuare a proporre le iniziative sociali che da anni vengono portate avanti con impegno e passione ma senza il risalto che caratterizza l’evento Rabadan. Ad esempio, durante lo scorso fine settimana, una delegazione del Comitato ha fatto visita, come di consueto ma quest’anno dall’esterno, alle case anziani e agli istituti cittadini per il tradizionale saluto di San Nicolao e la consegna dei doni. Nelle prossime settimane e mesi sono previste ulteriori iniziative (pranzo per gli anziani durante il normale periodo di carnevale, attività puntuali con i bimbi, ecc.).

Il tutto nella massima osservanza delle disposizioni anti-COVID e nel rispetto delle persone. Per garantire la sostenibilità di queste iniziative da domani saranno in vendita due originali idee regalo, il cui ricavato andrà anche a sostegno e a supporto di quei carnevali ticinesi che più di altri hanno sofferto durante l’anno in corso, per permettere loro di continuare ad avere luogo anche nei prossimi anni. Per sostenere lo spirito carnevalesco sono stati creati 100 braccialetti esclusivi, numerati in serie e realizzati artigianalmente da Voilà Gioielli di Bellinzona.

Un oggetto da collezione per gli appassionati che riporta proprio lo slogan dell’edizione 2021 #VivoRabadan21 e che aiuterà ad immergersi nell’atmosfera carnevalesca e a tenere vivo lo spirito di tutti quelli che lo indosseranno, come succede a Re Rabadan nel simpatico VIDEO promozionale. Per coloro che non possono rinunciare ai coriandoli sono stati invece preparati dei simpatici Kit natalizi ricchi di storia e colori, con degli imperdibili gadget vintage, alcuni oramai introvabili, che vi faranno compagnia in attesa dell’edizione 2022.

Il braccialetto a tiratura limitata sarà in prevendita sul sito Rabadan e i Kit natalizi saranno in vendita presso lo sportello dell’InfoPoint turistico di Bellinzona, Palazzo Civico. Sarà inoltre possibile acquistare i gadget al mercato di Bellinzona sabato 12 dicembre. Ulteriori informazioni sono disponibili allo 091 825 21 31. Queste sono solo alcune delle iniziative promosse all’interno della campagna #VivoRabadan21 e nelle prossime settimane verranno svelati i dettagli dei tanti progetti promossi in collaborazione con molteplici realtà presenti sul territorio che hanno come denominatore comune la passione per il carnevale e il suo futuro. Acquista i favolosi gadget #VivoRabadan21 e sostieni le sue iniziative!