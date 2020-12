Incendio a piazzale Sefro di Albizzate, in fiamme del materiale accatastato fuori da un capannone

Un piccolo incendio si è sviluppato all’interno di un deposito che si affaccia su piazzale Sefro ad Albizzate. Intorno alle 10.30 è stata notata una colonna di fumo che si alzava tra alcuni materiale depositati all’esterno di un capannone. A prendere fuoco alcuni materiali di scarto accatastati.

Capita la situazione, che in un primo momento aveva destato allarme, sono intervenuti i lavoratori della zona, tra i quali il sindaco Mirko Zorzo (nella foto), che con una canna sono riusciti a fermare l’estensione delle fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poi per mettere in sicurezza l’area.

Il capannone si trova a pochissima distanza dalla via Marconi, luogo già segnato dal crollo e dalla tragedia dello scorso giugno.