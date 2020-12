Indennità “Covid Omnicomprensive”, per la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre

È stata prorogata al 31 dicembre la scadenza per presentare (on line) la domanda per ottenere le cosiddette indennità “Covid Omnicomprensive”, una misura di indennizzo che riguarda una serie di categorie di lavoratori – quelle stabilite nell’articolo 9 del decreto legge 157/2020 – particolarmente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia.

In particolare l’INPS segnala che il provvedimento coinvolge i lavoratori autonomi occasionali, quelli dello spettacolo, quelli intermittenti e gli incaricati alle vendite a domicilio. Inoltre riguarda anche i lavoratori dei settori del turismo e stabilimenti termali (sia a tempo determinato, sia gli stagionali sia in somministrazione) e i dipendenti stagionali anche degli altri settori al di là di quello turistico.

La domanda può essere inoltrata in via telematica ed è disponibile sul sito dell’INPS: in un primo momento il termine era fissato per il 15 dicembre ma, appunto, ora si è scelto di portare questa scadenza a fine anno. Resta invece programmato a venerdì 18 dicembre il termine per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve ancora fare domanda per il precedente indennizzo fissato nel DL 137/2020 e già oggetto di una proroga da parte dell’INPS.