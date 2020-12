Innovazione nella tradizione: gli open day del IC Dante -Varese 5

“Siamo un istituto che nella tradizione porta innovazione, per un’offerta formativa personalizzata per ciascun alunno”. Così la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Varese 5 “Dante Alighieri” Maria Rosa Rossi presenta in un video il calendario degli open day delle sue scuole con una (o due) videoconferenze su piattaforma Google Meet per ciascuno dei sei plessi: la scuola dell’infanzia Lovera, le 4 primarie Baracca (Capolago), Morandi (Brunella), Carducci (Casbeno) e Fermi (Bobbiate) e la media Dante, in centro. Di seguito il calendario

Per ciascun plesso sul sito d’istituto il dettaglio dell’ offerta formativa assieme a video e foto perché le famiglie possano cominciare a conoscere le scuole, anche se da casa.

“I nostri ragazzi sono la migliore testimonianza che la nostra offerta è vincente perché nessuno viene lasciato indietro e tutti possono dare il meglio di sé”, spiega la preside Rossi invitando le famiglie dei futuri iscritti a partecipare alle conferenze o a contattare le scuole per degli incontri personalizzati, ma sempre da remoto, con la dirigente.