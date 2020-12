Insieme per Sesto: “Quando arriveranno i vaccini antinfluenzali per chi è rimasto senza?”

“Quando arriveranno i vaccini antinfluenzali per chi è rimasto senza?”. A Sesto Calende il consiglio comunale di ieri, lunedì 21 dicembre, l’ultimo del 2020, ha visto numerose interrogazioni da parte dei gruppi di minoranza, come per esempio quella sulle mense o sul progetto “Nuova Marna” richiesta da Roberto Caielli. Tra i tanti punti all’ordine del giorno, venti, il consiglio è ritornato anche sulla campagna antinfluenzale che nella città sestese si è svolta lo scorso novembre proprio in sala consiliare interrotta e poi ripresa attorno alla metà dicembre.

Floriana Tollini, segretaria sestese del Partito Democratico e rappresentante di Insieme per Sesto, ha infatti presentato un’interpellanza per sapere quanti e quali aiuti sono previsti per i cittadini in situazioni di fragilità che ancora non sono riusciti ad accedere al servizio.

«L’interpellanza – ha risposto il sindaco Giovanni Buzzi – è anche un’occasione per ringraziare pubblicamente la dottoressa Boschi, i volontari, la protezione civile, ufficio tecnico e i medici di base che in maniera spontanea si sono riuniti in gruppo in questa campagna straordinaria di vaccinazioni non obbligatorie per la normale influenza La “mission” del Comune era la componente degli over 65 senza particolari patologie mentre per gli altri gruppi individuati ci siamo accordati con il distretto»

Dei circa 2000 cittadini previsti a ottobre dall’amministrazione comunale per il vaccino antinfluenzale, il primo cittadino ha affermato che ad accedere al servizio sono stati 1350 sestesi, mentre altri 359 aventi diritto non lo hanno ancora ricevuto.

«Mentre si svolgeva questa campagna –aggiunge Buzzi, fiducioso che il tutto possa completarsi a breve – abbiamo compreso che non ci sarebbero stati i vaccini per tutte le persone che si erano prenotate. Le prossime vaccinazioni si svolgeranno negli ambulatori come d’accordo con i medici di base, recentemente rassicurati da ATS».

«Come gruppo consigliare di Insieme per Sesto abbiamo presentato una interpellanza in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, il ruolo di collaborazione svolto dal Comune con i medici di base e le associazioni di volontariato» commenta il giorno seguente Tollini, che in una nota aggiunge: «Le dosi fornite da regione Lombardia non sono state sufficienti, di conseguenza la campagna vaccinale si è dovuta interrompere, per poi ricominciare il 15 dicembre. Al momento non si sa quando arriveranno i vaccini antinfluenzali per chi è rimasto senza. È un vero peccato che il consigliere regionale Colombo, che siede anche fra i banchi del consiglio comunale, di solito molto loquace, su questo argomento molto importante non abbia nulla da dire, se sente il suo assessore Gallera, sarebbe bello che comunicasse ai cittadini sestesi quando potranno, finalmente, fare il vaccino antinfluenzale».