“Insulta il 2020”: un sito per mandare a quel paese l’anno che sta finendo

In questo ultimo giorno del 2020, la voglia di mandare a quel paese quest’annus horribilis è grandissima, e si nota dalle tante battute che imperversano sui social in queste ore.

Ma c’è chi ha fatto di più, e ha ideato un intero sito per insultare l’anno che finisce: si chiama insultail2020.it ed è un generatore automatico di insulti per dare a tutti la possibilità di sfogare i propri nervi duramente messi alla prova in questi 365 giorni.

Cliccando “insulta” in realtà non è possibile realizzare delle proprie frasi: ma si può scegliere frasi sempre nuove tra cui selezionare il proprio insulto preferito.

«Questo 2020 ha portato seriamente problemi e drammi a quasi tutta l’umanità – spiega Massimo Melis, CEO di Melismelis, l’agenzia creativa che ha realizzato questo “calembour” di Capodanno – In agenzia abbiamo pensato così di lanciare un progetto utile a tutti, esorcizzante, quasi catartico che potesse avere la stessa funzione di prendere a pugni il cuscino. Non cambia niente, ma tu stai un po’ meglio».