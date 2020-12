Investita mentre serviva i più bisognosi, è morta Suor Maria Assunta

Si stava recando a compiere la sua missione, come ogni giorno, dare da mangiare ai meno fortunati. Era in bici per le vie di Milano quando è stata investita sul ponte di via Gian Battista Grassi. Aveva 63 anni Suor Maria Assunta Porcu, una vita passata a sostegno dei meno fortunati.

“Suorina Assunta”, come veniva chiamata, era nata in Sardegna e con la famiglia si era trasferita a Leggiuno, prima di intraprendere la vita religiosa alla congregazione delle Piccole Apostole di Gesù di Appiano Gentile.

Una lunga esperienza in Burundi, ultimamente viveva a Quarto Oggiaro dove era diventata un importante punto di riferimento della comunità. Ogni giorno aiutava i più bisognosi e i senzatetto servendo pasti caldi.