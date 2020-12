ISIS Keynes indirizzo automazione: subito al lavoro dopo il diploma

Elettronica, Informatica e Programmazione, Sistemi automatici, Tecnologia: nasce così al Keynes il Tecnico dell’Automazione, un percorso quinquennale per acquisire le competenze utili a farne un professionista ambìto, con un titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

Ingresso soft, il primo anno, quando gli studenti vengono introdotti all’Information Technology attraverso lo studio delle nozioni fondamentali: editor, fogli di calcolo ed elementi base del calcolatore.

Faccenda appena più complessa, il secondo anno, quando si comincia a parlare di algoritmi e cad e si iniziano a fornire ai ragazzi i rudimenti di Elettronica.

L’ingresso nel triennio segna praticamente “il passaggio all’età adulta”: è dal terzo anno, infatti, che si acquisiscono i fondamenti di programmazione in C e si avviano gli studenti alla progettazione di controllori logici, fino allo studio dell’elettronica digitale.

Negli ultimi due anni, in quarta e in quinta, si passa dall’Elettronica Analogica alla Progettazione di Impianti di automazione che utilizzano sensori.

Dai banchi di scuola alle aule di laboratorio fino alle imprese che consentono ai ragazzi l’alternanza: è così dunque che il diplomato Keynes, che ha seguito il percorso dell’Automazione, acquisisce quelle competenze che gli consentiranno di occuparsi di sistemi elettronici ed elettromeccanici, di programmazione di microcontrollori, PLC e robot antropomorfi, nel campo dell’automazione industriale. Il titolo però è spendibile anche nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici automatici e dei sistemi di acquisizione dati che utilizzano sensori. Le aziende in cui i diplomati trovano lavoro sono quelle che producono impianti di automazione industriale, impianti robotizzati, macchinari per l’industria 4.0.

Non mancano tuttavia coloro che, forti di un’approfondita preparazione scolastica, organica e completa, intraprendono con successo il percorso universitario, trovando la naturale prosecuzione nei corsi di Ingegneria o in qualunque altra facoltà scientifica.

Chi frequenta l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Automazione integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; conosce le tecniche di controllo e interfaccia, mediante software CAD dedicato ed è quindi pronto per trovare lavoro come sistemista, progettista o tecnico specializzato.

Così, tra studi e progetti, i diplomati in automazione sono sempre troppo pochi rispetto alle esigenze del mercato e la strada verso un contratto di lavoro importante, subito dopo il diploma, appare tutta in discesa.