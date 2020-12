ISISS Don Milani, capofila del progetto europeo “Digital Storyteaching 21”

Lo storytelling è una delle competenze che, nella società della comunicazione digitale, è sempre più apprezzata dalle imprese e, più in generale, risulta importante per proporsi in modo adeguato sul mercato del lavoro.

Gli studenti dell’Isiss Don Milani di Tradate potranno sviluppare le loro competenze in questo ambito partecipando a un progetto europeo.

Dopo i riscontri positivi degli scorsi anni, quando la scuola superiore diretta da Vincenzo Mita ottenne ottimi risultati sviluppando progetti ad alto profilo in sinergia con scuole di diversi paesi, in queste settimane sta per prendere il via una nuova iniziativa a livello continentale. Il Don Milani è stato, infatti, riconosciuto capofila del progetto europeo “Digital Storyteaching 21”.

“I nostri studenti avranno così, ancora una volta, l’opportunità di interloquire e apprendere insieme ai loro coetanei di diversi istituti europei. Certo, per ora, operiamo in modalità a distanza. Non appena, però, le circostanze lo permetteranno, ci scambieremo di persona esperienze e competenze con docenti e allievi degli istituti nostri partners di un’iniziativa biennale”, spiega la professoressa Alessandra Castelli, docente di inglese e referente del Don Milani per i progetti internazionali. “Non solo, perché oltre ad essere capofila del progetto Storyteaching, questa volta il Don Milani è stato inserito in altri due ambiti operativi europei. Si tratta dei progetti Fitter, Healthier, Happier, coordinato da una scuola francese, ed Heritage for Development, dove capofila è un istituto polacco. Insomma, si prospetta un biennio a tutta internazionalizzazione per alunni e docenti del Don Milani!”.