Istituto Fermi di Castellanza: una scuola nuova tra innovazione e tradizione

L’Istituto Enrico Fermi di Castellanza presenta un’offerta formativa che comprende il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, l’Istituto Tecnico Economico e il Liceo Linguistico.

Galleria fotografica Istituto Fermi Castellanza 4 di 7

L’Istituto, nato negli anni ’70, è stato da sempre punto di riferimento nel territorio per le proposte educative che, pur diversificate nel tempo, rispondono e anticipano le esigenze di una cultura moderna. Pur restando prioritaria ed irrinunciabile la trasmissione delle basi culturali per una corretta formazione degli studenti, l’offerta formativa dell’Istituto Enrico Fermi punta anche alla trasmissione di valori idonei a responsabilizzare le scelte ed i comportamenti della vita abituando i giovani a sviluppare rapporti costruttivi basati sul dialogo e sulla collaborazione interpersonale, insistendo sul rispetto reciproco e la disponibilità agli altri.

Oltre ai due corsi storici, Istituto Tecnico Economico amministrazione finanza e marketing e Liceo Linguistico, l’offerta formativa del Fermi si è arricchita con il Liceo Scientifico Sportivo, divenuto da subito paritario.

Liceo Scientifico Sportivo Enrico Fermi

Permette un approfondimento teorico e pratico delle tematiche delle scienze motorie, delle discipline sportive, dell’economia e del diritto dello sport, dei principi di fisioterapia, senza però trascurare la cultura generale di base del Liceo Scientifico.

L’attività sportiva è gestita attraverso una partecipazione diretta e organica da parte di importanti realtà del territorio. Novità del Liceo Scientifico Sportivo Enrico Fermi è l’introduzione, a partire dal primo anno di corso, della disciplina di management e marketing sportivo che, attraverso l’analisi di case studies, permette di porre le basi per l’organizzazione e la promozione di eventi sportivi. Nel corso del triennio sono inoltre previsti momenti di apprendimento all’estero, con una importante immersione linguistica e sportiva.

Istituto Tecnico Economico

Da anni propone un progetto di grande interesse e riscontro, denominato “Aziende in cattedra”, che prevede incontri e dibattiti con imprenditori che illustrano le proprie strategie di mercato e portano la loro esperienza agli studenti. Fin dal primo anno è prevista la disciplina di marketing e management che si articola attraverso lo studio di case studies, strategie di sviluppo aziendale, start-up e rapporti banca-impresa. Di particolare rilievo i momenti di apprendimento all’estero, con una immersione linguistica e culturale, nonché attività di stage e alternanza scuola – lavoro.

Liceo Linguistico

Si caratterizza per la formula 4 x 3 a partire dal primo anno di corso: 4 ore settimanali per tutte le 3 lingue straniere studiate per l’intero corso di studi. Particolare attenzione è poi rivolta allo sviluppo di un vero e proprio curricolo CLIL fin dal primo anno. Momenti di apprendimento all’estero, immersione linguistica e culturale, scambi culturali ed esperienze di studio e di stage all’estero completano l’offerta del Liceo Linguistico Enrico Fermi.

Per tutti e tre i corsi di studio viene proposto il doppio diploma Italia-USA, grazie alla collaborazione con “Mater Virtual Academy” di Miami è possibile completare un vero e proprio piano di studi americano.