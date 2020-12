La Benemerita salva la magia del Natale di Sesto Calende

Babbo Natale nel Suo viaggio dalla Lapponia avrà sicuramente incrociato tanti angeli con le ali, ma di certo non si aspettava di poter contare su quelli resi celebri da una fiamma con tredici punte, piegata dal vento, posta sul cappello.

La Pro Loco oggi può raccontare una favola a lieto fine, anche se le premesse non erano queste: solo grazie ad un tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri è stato sventato uno sfregio, ancora più grave, alla Casetta di Babbo Natale di Sesto Calende.

La cronaca ci porta a qualche sera fa e, purtroppo, non giunge nuova la notizia che bande di giovani, per ingannare il proprio tempo, perpetuino atti di vandalismo.

A farne le spese stavolta è stata la Casa di Babbo Natale in Piazza Mazzini, a Sesto Calende, mettendo in serio pericolo l’abituale e stagionale inquilino. Fortunatamente la furia devastatrice si è fermata davanti alla porta ma sono stati risparmiati diversi suppellettili che, rendendo unico questo manufatto, sono stati divelti.

Questa banda però non aveva fatto i conti con la vigilanza, sempre più serrata in tempi di lockdown, delle pattuglie dei Carabinieri della locale caserma. Al punto tale da coglierli sul fatto e fermare questa devastazione acquisendo poi le generalità degli autori. Pronta è stata la segnalazione alla Pro Loco, a cui spetta la cura di questo spazio, che ha subito fatto una denuncia.

Le immagini delle videocamere poste attorno al Palazzo Comunale sono d’aiuto al fine di fornire ulteriori elementi. Immediato è stato il ripristino ragion per cui, all’insaputa di molti, il lavoro di smistamento della corrispondenza è ripreso a pieno regime.

“La Magia del Natale è salva ed anche le tante letterine custodite nella Cassetta Postale sono state poi consegnate al legittimo destinatario. C’è da giurarci che Babbo Natale si ricorderà per lungo tempo di questi Angeli Custodi e, sulla rotta di ritorno verso la Lapponia, non mancherà di fare un inchino, in cielo, alla sede del Comando Locale. Grazie alla Benemerita la Magia del Natale Sestese è salva!”