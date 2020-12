La casa di Leggiuno che continua ad incantare grandi e piccini

Un appuntamento fisso per gli abitanti di Leggiuno e non solo. Anche quest’anno il signor Lino Betti ha addobbato la sua casa con migliaia di lucine creando un’atmosfera unica.

Quando si arriva davanti al cancello della casa, in una stretta via del paese, le esclamazioni di stupore si susseguono. Sono molti, infatti, coloro che decidono di fare una passeggiata per andare a vedere quella composizioni di luci e colori capace di stupire grandi e piccini.

La passione per le luci di Natale del Signor Lino Betti negli scorsi anni ha contagiato tutto il paese, tanto che era stato realizzato un “bosco incantato” anche nell’oratorio del paese e nei suoi dintorni. Il successo è stato così sorprendente da richiamare visitatori da tutta la provincia e da raggiungere una fama nazionale. Una bella iniziativa che però ha messo a dura prova gli abitanti di Leggiuno e la viabilità della zona.

Già lo scorso anno la manifestazione era stata annullata. Quest’anno, la pandemia non ha certamente permesso una possibile organizzazione, ma la casa del signor Lino Betti resta una certezza per chi cerca la magia del Natale. Ricordiamo che si tratta di una abitazione privata, non si può entrare nella casa e nel giardino ma solo guardare le luci da fuori.