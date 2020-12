La Casa di riposo la Provvidenza raccoglie fondi per costruire l’Angolo degli Abbracci

Il Presidente dell’Istituto La Provvidenza Ambrogio Gobbi comunica di aver dato avvio ad un importante progetto di raccolta fondi che ha bisogno del sostegno e del contributo di tutto il territorio di Busto Arsizio.

Dall’inizio della pandemia Provvidenza ha lavorato incessantemente per proteggere le persone anziane che abitano nella RSA ed evitare il più possibile il propagarsi del virus. Per tutelare la salute degli anziani sono state sospese le visite dei famigliari, che rappresentavano purtroppo un rischio per tutti gli ospiti.

Provvidenza in questi mesi ha sempre continuato ad aggiornare i famigliari della situazione in Istituto, dove oggi sono ancora una ventina gli anziani isolati perché positivi al virus; la negativizzazione di oltre 40 ospiti, guariti dal virus, è però un segnale positivo e di speranza per tutto l’Istituto.

L’istituto, in questa situazione delicata, si è attivato per garantire in questi mesi ad ogni anziano le videochiamate con i loro cari, per mantenere vivo il loro rapporto e offrire anche un conforto emotivo. Ma in questi mesi ha lavorato anche per trovare una soluzione che consentisse di donare agli anziani anche un contatto fisico, che manca ormai da tempo.

Per questo Provvidenza ha deciso di costruire due Angoli degli Abbracci, dove gli anziani potranno abbracciare – in totale sicurezza perché protetti da un vetro – i loro cari. L’impatto economico che la pandemia ha provocato anche nell’Istituto è stato importante; sono state tante le spese impreviste che Provvidenza ha dovuto affrontare e per questo l’Istituto ha attivato un progetto di raccolta fondi, grazie al quale i cittadini e le aziende potranno contribuire grazie ad una donazione liberale alla costruzione di queste due stanze, per donare un abbraccio a tutti gli anziani.

Da sempre punto di riferimento per tantissime famiglie della città di Busto Arsizio e dintorni, Provvidenza è certa di poter contare sul supporto del territorio; per contribuire, è sufficiente cercare La Provvidenza sul sito retedeldono.it e donare tramite carta, PayPal o bonifico.

https://www.retedeldono.it/it/progetti/istituto-la-provvidenza/costruiamo-la-stanza-degli-affetti

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a donazioni@laprovvidenzaonlus.it o telefonare al numero 0331 358460.