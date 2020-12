“La crisi ci ha messo in ginocchio”, la cooperativa Abad di Inarzo apre una raccolta fondi

Cari lettori,

quest’anno per Natale veniamo a chiedervi un regalo molto particolare e fuori dall’ordinario: adottare un posto di lavoro di un soggetto fragile. La richiesta arriva da Abad, una realtà Cooperativa no profit che si trova in momento di grave difficoltà a seguito della crisi pandemica che ha messo in ginocchio tre dei suoi principali settori, creando una perdita economica difficilmente compensabile con le proprie forze.

Abad è una cooperativa di tipo B con 45 dipendenti (di cui il 33% appartenenti alle categorie protette) che si occupa da più di 25 anni di inserimento lavorativo di persone fragili e/o svantaggiate, in collaborazione con i principali enti territoriali e di inserimento lavorativo. Presso la nostra realtà sono passati negli ultimi 20 anni almeno 500 soggetti per lo svolgimento di percorsi formativi e professionalizzanti. Abad è per molte persone non solo un posto di lavoro, ma anche e soprattutto luogo di realizzazione, di fiducia e punto di partenza per un percorso di acquisizione di indipendenza e crescita umana. Abbiamo deciso di proporre a tutta la comunità una campagna natalizia in cui chiediamo di fare una donazione alla nostra cooperativa e simbolicamente adottare un posto di lavoro che potrebbe altrimenti essere a rischio. In questo link troverete le storie di alcuni nostri lavoratori e le modalità per fare un’offerta: vorremmo continuare a potervi raccontare storie di rinascita e riscatto grazie al lavoro, ma abbiamo bisogno del sostegno di ciascuno di voi.

Ogni donazione acquisisce per noi un valore enorme e ci permetterà di proseguire la nostra mission a fianco delle persone fragili. Dona il valore più importante, dona rispetto e dignità ad ogni persona: adotta un posto di lavoro!

I nostri riferimenti:

http://www.abadcoop.it/

https://www.facebook.com/

Lo staff della Cooperativa Abad