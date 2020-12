La Croce Rossa di Varese raccoglie fondi (e panettoni)

C’è grande fermento alla Croce Rossa di Varese in questi giorni che precedono il Natale. Purtroppo le iniziative organizzate per sostenere l’associazione, in questi mesi di pandemia si sono ridotte notevolmente e questo ha inciso sulle entrare che servono a sovvenzionare i progetti ma anche la gestione ordinaria.

Ma sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre, decreti permettendo, la Croce Rossa organizzerà un mercatino in piazza Podestà a Varese: il sabato dalle 9 alle 18, e domenica dalle 9 alle 13, verranno messe in vendita polenta, lenticchie, stelle di Natale “vere” e di cioccolato.

I volontari stanno però raccogliendo anche panettoni e pandoro da distribuire alle famiglie in difficoltà: nella sede di via Dunant è stato predisposto un grande contenitore in cui è possibile lasciare i dolci di Natale che verranno poi consegnati nei prossimi giorni.

Se invece volete donare, ecco qui le coordinate bancarie

IBAN: IT 15 F 05216 10800 000000006590 , CreVal, intestato a CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE .