La Filarmonica porta a Lonate la musica del Natale

Dopo la ricostituzione un mese fa, ora la Filarmonica di Lonate corre, con una serie di nuovi appuntamenti.

Certo, ancora pesa l’emergenza in corso che non consente prove in presenza tutti insieme, eppure il sodalizio (le cui radici risalgono al lontanissimo 1834) ce la sta mettendo tutta.

E così il 7 di dicembre, in occasione della patronale di Sant’Ambrogio, «dopo 60 anni abbiamo riportato alla luce lo stendardo della filarmonica partecipando alla Messa» spiega Ginni Micheletti, “anima” della rinascita della Filarmonica.

La formazione musicale poi è tornata a far sentire la tradizione delle pive di Natale, molto sentita in diverse località della Lombardia, ad esempio in zona ad Angera o a Parabiago.

La Filarmonica l’ha portata quest’anno a Lonate Pozzolo e anche nella frazione Sant’Antonino: quasi un intervento improvvisato, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza alle prove, ma a cui la filarmonica non ha voluto mancare. Insomma: un bel ritorno, sperando in una “stagione” natalizia più completa nel 2021.