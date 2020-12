La Fondazione Giacomo Ascoli  dona 4 letti al Day hospital oncoematologico pediatrico

Quattro nuovi letti di degenza sono stati consegnati al quinto piano dell’Ospedale Del Ponte, nella struttura semplice dipartimentale di onco-ematologia pediatrica. Una donazione della Fondazione Giacomo Ascoli, dal 2006 impegnata nella lotta contro il cancro infantile.

«Ringraziamo la famiglia Iannelli, che ha sostenuto il costo di 8.027 euro, e ringraziamo tutte le persone che ci sostengono nella nostra missione volta a migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie”» dichiara Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli.

I letti a regolazione elettrica, completi di materassi e asta flebo, andranno a completare gli arredi del Day Center Onco-ematologico pediatrico, inaugurato nel 2019 e realizzato, in accordo con Asst Sette Laghi, dalla Fondazione Giacomo Ascoli: 700 mq dedicati ai piccoli pazienti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche.

«Ancora una volta – dichiara il professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Donna e Bambino di ASST Sette Laghi, della Neonatologia e Pediatria – la sinergia pubblico-privato si rivela virtuosa. Gli ospedali pubblici sono un luogo privilegiato di sussidiarietà: senza il supporto operativo del privato sociale non solo l’offerta sanitaria sarebbe meno ricca ma si perderebbe quel rapporto con il territorio, con la gente che ci vive e opera in esso che costituisce da sempre la natura stessa del curare. Tutto ciò – conclude Agosti – è ancora più vero quando si parla di pazienti pediatrici che rappresentano la speranza nel nostro domani. Grazie dunque alla Fondazione Ascoli per questo prezioso dono».

La collaborazione tra Asst Sette Laghi e la Fondazione Ascoli continuerà con la realizzazione di tre camere protette per la lunga degenza dei piccoli pazienti che completeranno le strutture del Day Center ad indirizzo onco-ematologico Giacomo Ascoli. Saranno a disposizione anche per altre esigenze, arricchendo ulteriormente l’offerta specialistica pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.