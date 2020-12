La Futura cerca altri tre punti per proseguire la risalita

Comincia da Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, un dicembre “in viaggio” per la Futura Volley Giovani che sabato sera affronterà la prima di tante trasferte sul campo dell’Exacer Montale fanalino di coda del Girone Ovest di Serie A2.

Un appuntamento da sfruttare per la squadra di coach Matteo Lucchini, tornata di recente a macinare punti (vittorie su Club Italia e Cus Torino) e rilanciata in chiave qualificazione alla pool promozione. Per risalire con entrambi i piedi nella prima metà della classifica la formazione di Busto Arsizio deve cominciare a battere le emiliane che fino a questo punto hanno raccolto appena un punto in cinque sole partite giocate. Montale tra l’altro, causa diversi casi di Covid-19, non gioca una gara ufficiale addirittura dal 14 ottobre scorso.

Le Cocche, rinnovate nell’assetto con l’arrivo di Frigo e lo spostamento di Lualdi a opposto (bisogna però capire quale sarà il ruolo di Latham), giocheranno sabato 5 a partire dalle 20,30 al palasport Vezio Magagni ma dovranno evitare di prendere l’impegno alla leggera: la squadra di coach Tamburello si affida soprattutto ai punti dell’opposto Botarelli e della schiacciatrice Brina, ma vanta anche l’esperienza di Pincerato in palleggio e dell’eterna Tai Aguero che, almeno per qualche frazione del match, può proporre tutta la sua gran classe.

«Questa partita nasconde molte insidie, perché Montale è ferma da parecchi turni e non sappiamo di preciso che squadra andremo ad affrontare – spiega Lucchini alla vigilia – Vale il discorso di settimana scorsa riguardante la capacità di adattamento, sempre stando attenti a quello che succede nella nostra metà di campo. Arriviamo da un momento buono con ulteriori progressi, partiamo da Busto con la voglia di ottenere altri 3 punti che ci permetterebbero di salire in classifica; l’imperativo, al momento, è vincere».

SERIE A2 GIRONE OVEST

PROGRAMMA: Acqua&Sapone Roma – Lpm Bam Mondovì; Eurospin Ford Sara Pinerolo – Green Warriors Sassuolo; Exacer Montale – Futura Volley Giovani Busto A.; Club Italia Crai – Geovillage Hermaea Olbia; Barricalla CUS Torino – Sigel Marsala.

CLASSIFICA: Roma (8) 18; Pinerolo (8) 15; Sassuolo (9) 14; Mondovì (6), Marsala (8), FVG BUSTO A. (9) 13; Olbia (8) 11; Cus Torino (7) 9; Club Italia (6) 4; Montale (5) 1.